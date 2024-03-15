Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tıp Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan doktor ve sağlık personelinin günlerini kutladı.

Günün ilk saatlerinden itibaren ilçe genelindeki hastane ve sağlık tesislerini ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Akgün aynı günün akşamında doktor ve sağlık çalışanlarını iftar yemeğinde ağırladı.

"İnsanlık tarihi boyunca unutulmayacak"

Katılımın çok yoğun olduğu iftar yemeğinde konuşan Başkan Akgün, doktor ve sağlık personelinin Ramazan aylarını ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarının canları pahasına halkın sağlığı için çok ulvi bir hizmet yürüttüklerini belirten Başkan Akgün, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında doktor ve sağlık personelinin ortaya koyduğu mücadelenin insanlık tarihi boyunca unutulamayacağını söyledi. Görevleri başında yaşamını yitiren doktor ve sağlık personeline de Allah'tan rahmet dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de her sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını söyledi.

Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından sahne alan Altın Kızlar Grubu, sağlık personeline unutulmayacak bir Ramazan akşamı yaşattı. - İSTANBUL