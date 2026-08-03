Büyükçekmece Belediyesi hizmet filosunu 8 yeni araçla güçlendirdi

Büyükçekmece Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için araç filosunu 8 yeni iş makinesiyle güçlendirdi.

Büyükçekmece Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve ilçe genelindeki çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosunu 8 yeni iş makinesiyle güçlendirdi. Belediyenin hizmet filosuna dahil edilen 6 adet çöp toplama aracı, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi düzenlenen teslim töreniyle hizmete alındı. Yeni araçları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri teslim aldı.

"Filomuzu güçlendirdik ve devamını gerçekleştireceğiz"

Araç teslim töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz koordinasyonunda araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün burada 6 adet çöp kamyonu, 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi, 1 kazıcı yükleyici ile filomuzu güçlendirdik ve devamını gerçekleştireceğiz. İlçemize, büyük Büyükçekmece ailemize hayırlı uğurlu olsun."

Yeni iş makineleri sahadaki gücü artıracak

Hizmet filosuna kazandırılan 8 yeni iş makinesi, Büyükçekmece genelinde yürütülen temizlik, bakım ve teknik çalışmaların daha etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak. 6 adet çöp toplama aracı, atık toplama hizmetlerinin daha hızlı ve düzenli yürütülmesini sağlarken, artan araç kapasitesiyle mahallelerdeki temizlik çalışmalarının daha kapsamlı ve kesintisiz sürdürülmesine olanak tanıyacak. Vakumlu yol süpürme aracı cadde, sokak ve meydanlarda biriken toz, kum ve ince atıkların kısa sürede temizlenerek çevre düzeninin korunmasına katkı sağlayacak. Kazıcı yükleyici iş makinesi ise altyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım faaliyetleri, kazı, yükleme ve saha düzenleme işlemlerinde belediye ekiplerine destek verecek.