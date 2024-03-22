Büyükçekmece Belediyesi\'nden Edirne Ramazan Gezisi

Büyükçekmece Belediyesi'nce bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" kapsamında bin 750 Büyükçekmeceli kadın Edirne'de bir araya geldi.
6 kez üst üste seçim kazanarak bir rekora imza atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından temsili olarak başpehlivanlık altın kemeri takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen "Edirne Ramazan Gezisi" nde Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Edirne'nin tarihi mekanları, ibadethaneleri ve müzeleri gezildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 39 yıldır kesintisiz devam eden geleneksel Ramazan Ayı Edirne Gezisi'nin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.
Başkan Akgün'e 2. Altın Kemer
Büyükçekmeceli kadınlar için düzenlenen iftar yemeğine birlikte katılan Başkan Akgün ve Gürkan sevgi gösterileriyle karşılandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'da 3 kez üst üste şampiyon olan güreşçilere başpehlivanlık altın kemeri verildiğini hatırlatarak; "Hasan Başkan, 6 dönemdir seçim kazanıyor ve şimdi de 7. döneme hazırlanıyor. İlk 3 dönem için kendisine daha önce bir başpehlivanlık altın kemeri takdim etmiştim. Şimdi 6. dönemi tamamladı onun için kendisine ikinci kez başpehlivanlık altın kemerini takdim ediyorum" diye konuştu.
"Edirne-Büyükçekmece arasında bir köprü oluyoruz"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederek "Yine Serhat Şehri Edirne'deyiz. Osmanlı'ya 92 yıl Başkentlik yapmış güzel şehir, dünyada metrekare başına en çok tarihi eser düşen ikinci şehir. Büyükçekmeceli kadınlarımızla beraber Ramazan ritüelimizi yerine getiriyoruz. Bugün burada orucumuzu açacağız, iftarımızı yapacağız. Teravihlerimizi kıldıktan sonra da Büyükçekmece'ye döneceğiz. 39'uncu kez Büyükçekmece Edirne'ye çıkartma yapıyor. Tam 39 defa oldu üst üste. 39 yıldan beri Ramazan ayı içerisinde yaz, kış, yağmurda, karda, fırtınada bu ritüelimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla Edirne-Büyükçekmece arasında bir köprü oluyoruz. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, akan kanların durmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayının ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece Belediyesi'nden Edirne Ramazan Gezisi - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?