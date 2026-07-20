3. Geleneksel Klasik Tavla Turnuvası nefesleri kesti

Büyükçekmece'de tavla tutkunları 3. Geleneksel Klasik Tavla Turnuvası'nda bir araya geldi. 128 tavla tutkunu şampiyonluk için zarlarını attı.

Tavla tutkunları Büyükçekmece Belediyesi 3. Geleneksel Klasik Tavla Turnuvası'nda buluştu. Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda iki gün boyunca devam eden turnuvada 128 tavla tutkunu şampiyonluk için zarlarını attı. Dostluk, centilmenlik ve rekabetin bir arada yaşandığı turnuvada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Zarlar şampiyonluk için atıldı

Turnuvanın ilk gününde Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Fuat Ökcü, turnuva heyecanına ortak olarak yarışmacılara başarılar diledi. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi. Dereceye giren yarışmacıların listesi şu şekilde oluştu:

Şampiyon: Ertuğrul Kabaca

İkinci: Cezmi Kaya

Üçüncü: Süleyman Marangoz

En çok tur atlayan kadın oyuncu: Esen Kobat

En centilmen oyuncu: Rüya Öztürk - İSTANBUL