Büyükçekmece'de 40. Geleneksel Büyük Halk İftarı Gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel olarak Ramazan aylarında düzenlediği "Büyük Halk İftarı" bu yıl yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen ve bu yıl 40.'sı düzenlenen Büyük Halk İftarı yaklaşık 12 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturdu. TÜYAP fuar merkezinin en büyük salonlarından birinde gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an tilaveti ve dualarla başladı. Akşam ezanının okumasıyla salonda bulunan binlerce kişi hep birlikte iftarlarını açtı.

"40. kez Büyükçekmece ailemizde büyük aile iftarın yapmanın da mutluluğunu yaşıyorum"

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Yine bir iftar saatindeyiz, Büyükçekmece ailemizle beraber 10 bin'in üzerinde Büyükçekmece vatandaşlarımızla beraber TÜYAP Fuar Merkezi'nin en büyük salonunda orucumuzu biraz sonra açacağız. Öncelikle sonlarına yaklaşmakta olduğumuz ramazan ayının tüm İslam alemine, tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Kadir gecemiz şimdiden kutlu olsun önümüzdeki ramazan Bayramınızı kutluyorum ve Tüm insanlığa ülkemize mutluluk getirmesini diliyorum. İslam alemine mutluluk getirmesini diliyorum. 40. kez Büyükçekmece ailemizde büyük aile iftarın yapmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı hep sağımızdaki salonumuzdaki insanlarla yani ekonomik durumu yeterli olmayan insanların sofrasına biraz daha zenginlik katmak için geçiyor. Emeği geçen ve bize katkıda bulunan bütün iş insanlarına dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı paylaşma ayıdır, ramazan sofraları zengin sofrası değildir fakir sofrasıdır, onun biz de 29 günlük bu süre içerisinde vatandaşımızın yanında sosyal hizmet anlamında sosyal paylaşım anlamında yapmamız gerekeni yapıyor ve ibadetimizi yapıyoruz, bu bir ibadettir yani paylaşmakta bir ibadettir. Velhasıl, Ramazan ayını dolu dolu geçirdik, bu akşam da büyük iftarımıza büyük aile buluşmasıyla iftarlarımızı sonlandırıyoruz. Başta büyük Büyükçekmece ailemizin ve tüm ulusumuzun İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum hayırlara vesile olmasını barışa, mutluluğa, huzura vesile olmasını diliyorum Herkesi sevgiyle selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL