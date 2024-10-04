İstanbul Büyükçekmece'de acil hastaya giden ambulansa fermuar sistemiyle yol açıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trafikte çoğu kez ambulansa yol verilmedi haberlerinin tam tersi Büyükçekmece'de yaşandı. Tepecik'te yoğun trafikte hastaneye acil vaka yetiştiren ambulansa sürücüler "fermuar sistemiyle" yol açtı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler izleyenler tarafından beğeni toplandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece'de Ambulansta Fermuar Sistemi - Son Dakika
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