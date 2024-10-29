Büyükçekmece'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Cumhuriyetimizin 101'inci yıl kutlamaları, Büyükçekmece'de geleneksel olarak düzenlenen "Cumhuriyet Balosu" ile kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce her yıl düzenlenen Cumhuriyet Balosu renkli görüntüler sahne oldu. Cumhuriyetin 101'inci yılını doyasıya kutlayan davetliler "Cumhuriyet sonsuza kadar yaşatılacak" mesajları verdi.

Cumhuriyet coşkusu zirveye taşındı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün davetlileri kapıda karşıladı. Tarihçi - Yazar Sinan Meydan'ın Cumhuriyet'in kuruluşu ve kazanımlarını anlatan "Hayatımızı Şekillendiren Cumhuriyet" konulu söyleşi ile başlayan gece de, Emekli Tuğgeneral Stratejist ve Yazar Naim Babüroğlu kendi yazdığı Atatürk şiirini okudu. Ardından sevilen sanatçı Suat Suna'nın yönettiği Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Oda Orkestrası sahne aldı. Suat Suna'nın öğrencileri ile birlikte söyledikleri marş ve şarkılar büyük beğeni toplarken uzun süre alkış aldı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi öğrencilerinin zeybek ve modern dans gösterileriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden baloda, Salonu dolduran yüzlerce davetlinin ellerinde Türk bayraklarıyla söylenen şarkı ve danslara eşlik etmeleri Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı. Gecede Büyükçekmece Cumhuriyet'in 101'inci yılı anısına dev bir pasta kesildi.

"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılını kutlamanın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlarken onurluyuz ve gururluyuz. Etrafımız ateş çemberi içerisindeyken, sağlam temellerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimiz dimdik ayakta ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun. Saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Cumhuriyet Balosu'na CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, geçmiş dönem milletvekilleri Süleyman Çelebi, Mukadder Başeğmez ve Ali Şeker'in yanı sıra iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. - İSTANBUL