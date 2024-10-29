Büyükçekmece'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Büyükçekmece\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Albatros Sahili'nde düzenlediği etkinliklerle büyük bir kutlama gerçekleştirdi. 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' ve konserle katılımcılar doyasıya eğlendi.

29.10.2024 21:29  Güncelleme: 21:36
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Cumhuriyet'in 101'inci yılı Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Albatros Sahilinde yapılan ve 7'den 70'e yüzlerce Büyükçekmeceli'nin katılımıyla 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleşti. Ellerinde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş, Büyükçekmece Belediye Kent meydanında düzenlenen konsere katıldı. Konser alanında toplanan binlerce vatandaş doyasıya eğlenerek 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutladı.

Yapılan kutlamalara katılarak cumhuriyeti kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Cumhuriyetin 101'inci yılını bütün Ülkede coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen görüntülere bakıyorum muhteşem bir şekilde kutlamalar devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve milleti ile bundan 101 sene önce kurup bize emanet etmiş olduğu bu Cumhuriyeti ebediyen yaşatmaya, yükseltmeye, demokrasi ile yükseltmeye bu millet çok kararlı. Ünümüzde çok parlak günler var. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı Tüm ulusumuza ve Büyükçekmece ailemize kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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