Büyükçekmece'de Genç Satranççılar Kıyasıya Yarıştı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Genç Satranççılar Kıyasıya Yarıştı

Büyükçekmece\'de Genç Satranççılar Kıyasıya Yarıştı

Büyükçekmece'de düzenlenen satranç turnuvasında 7-18 yaş arasında 215 genç sporcu, 8 farklı kategoride en iyi hamlelerini yapmak için mücadele etti. Ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

27.01.2025 13:08  Güncelleme: 13:12
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Büyükçekmece'de satranç turnuvasında genç satranççılar yarıştı. Satranç turnuvasında 8 kategoride 7-18 yaş arası 215 genç sporcu, satranç tahtasında en iyi hamleleri yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Kültürpark tarihi Kervansaray'da düzenlediği satranç turnuvasında genç satranççılar yarıştı. Satranç turnuvasında 8 kategoride 7-18 yaş arası 215 genç sporcu, satranç tahtasında en iyi hamleleri yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ödül alan sporcular

Tarihi Kervansaray'da 8 kategoride kıyasıya mücadelelerin tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleşti. Satranç turnuvasında ödül alan sporculara kupa ve madalyaları Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı tarafından takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, turnuvaya katılan ve başarılı olan satranççılara başarı mesajı gönderdi.

Ödül alan sporcuların listesi şu şekilde oluştu;

7-8 Yaş Kategorisi Kızlar: 1.Begüm Hazen, 2.Berin Soylu, 3.Ela Belkız Doğan

7-8 Yaş Kategorisi Erkekler: 1. Çınar Ömer Sümer, 2.Bulut Mert Demirkır, 3.Yiğit Erdoğan

9-10 Yaş Kategorisi Kızlar: 1.Beyza İrem Sarıkaya, 2.Özlem Fidan, 3.Yağmur İnci Üçer

9-10 Yaş Kategorisi Erkekler:

1.Ertuğrul Pala, 2.Atlas Güllüler, 3.Ata Doruk Şişman

11-12 Yaş Kategorisi Kızlar: 1.Dilan Nançın, 2.Sena Demirkol, 3.Belinay Açar

11-12 Yaş Kategorisi Erkekler: 1.Çınar Sürek, 2.Utku Coşkun

13-18 Yaş Kategorisi Kızlar: 1.Selen Navruz, 2.Fıdan Rustamova, 3.Esmanur Çelik

13-18 Yaş Kategorisi Erkekler: 1.Burak Zekeriya Karabulut, 2.Bilgin Kaan Koçak, 3.Kayra Tutar - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Genç Satranççılar Kıyasıya Yarıştı - Son Dakika

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