Büyükçekmece\'de Sokakta Sanat Var Etkinliği Renkli Görüntülerle Şehrin Dört Yanını Donattı

Büyükçekmece'de sanat salonların dışına taşındı. İlçenin dört bir yanını rengarenk ve canlı açık hava sahnesine dönüştürdü.

Büyükçekmece Belediyesi, sanatı salonların dışına taşıyarak ilçenin dört bir yanını rengarenk ve canlı açık hava sahnesine dönüştürdü. "Sokakta Sanat Var" etkinliği kapsamında düzenlenen renkli gösteriler, Büyükçekmece'nin yemyeşil doğasıyla sanat tutkunlarını buluşturdu.

Canlı performanslar ve eserler eşliğinde unutulmaz anlar yaşadılar

Fırçaların hayata dokunduğu, ezgilerin meydanlarda yankılandığı, dans adımlarının caddelerde hayat bulduğu bu özel programda; her köşebaşı bir sahneye, her bir duvar sanat eserine dönüştü. Büyükçekmece'nin sokakları; müzik, dans, tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarının buluşma noktası haline geldi. Büyükçekmece Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen etkinlikte sanatçılar, eserlerini doğrudan halkla buluşturma imkanı bulurken, sanatseverler de canlı performanslar ve eserler eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. - İSTANBUL