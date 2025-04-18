Büyükçekmece Halk Akademisi Öğrencileri Müzik Şöleni Düzenledi

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi öğrencileri, bir yıl boyunca süren yoğun eğitimlerinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde yeteneklerini sergiledi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi piyano eğitmenleri Ayşe Cemre Sönmez, Özden Sağlam ve Ümit Diken'in rehberliğinde hazırlanan öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Eşsiz bir müzik ziyafeti sundular

Birbirinden farklı yaş gruplarından öğrenciler, sergiledikleri piyano resitaliyle sanatseverlere klasik ve modern parçalarla eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Müzik, dans ve sahne sanatlarının harmanlandığı gecede öğrenciler, hem bireysel hem de toplu gösterilerle büyük beğeni topladı. Gecenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdür Yardımcısı Samet Kölemen tarafından Halk Akademisi piyano eğitmenleri Ayşe Cemre Sönmez, Özden Sağlam ve Ümit Diken'e emeklerinden ve katkılarından dolayı çiçek takdim edildi. - İSTANBUL