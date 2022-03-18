Büyükkılıç: "Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır" - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükkılıç: "Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır"

18.03.2022 10:22
Büyükkılıç: "Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, "Hayatına yüzlerce anı ve tecrübe sığdıran ve bugünkü toplumumuzun mimarları olan yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır" diye konuştu.

Yaşlılara Saygı Haftası mesajında, yaşlıların saygı yanında sevgiyi de hak ettiklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, yaşlıları ziyaret etmeninin gerekliliğini vurgulayarak, "Düşünün, onlarca yıllık ömürlerinde belki yüzlerce, belki de binlerce anıya tanık olmuş, bir o kadar da tecrübe kazanmış yaşlılarımız belki kitaplar dolusu bilgiye, deneyime sahiptir. ve gençlerden her zaman bir adım öndedir. Onlardan istifade etmek, onlarla buluşmak, görüşmek sadece yaşlılarımıza bir vefadan, bir sevgi ve saygı gösterisinden öte kendimizi geliştirmek, yetiştirmek noktasında da bir nimettir. Onların tecrübesinden, birikiminden, anılarından istifade etmek bize katkı sağlarken, onları da memnun edecektir. O yüzden hem onları, hem de kendimizi ihmal etmeyelim. Yaşlılarımızı, büyüklerimizi asla göz ardı etmeyelim. Hiç olmazsa bu özel günde yaşlılarımızı görelim, gözetelim, hatırlayalım ve hatırlarını alalım" ifadesinde bulundu.

"ULU ÇINARLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 kadın, 57 erkek olmak üzere toplam 80 ulu çınarın bulunduğu Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin yanı sıra yaşlıların sosyalleştiği ve sunulan imkanlarla verimli, keyifli zaman geçirdiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde onların ihtiyaçlarını ve taleplerini eksiksiz karşılamaya çalıştıklarını belirterek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Toplum olarak da, yerel yönetimler olarak da şükürler olsun yaşlısına saygı duyan, sevgi besleyen bir toplumuz, medeniyetiz. Bundan hareketle bizler de yerel yönetimler olarak toplumumuz gibi insanımızı, yaşlımızı gözetmekteyiz. Sosyal devletin, sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin de gereği bu zaten. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı da geçmişten günümüze bizim yönetim felsefemize yerleşmiş, bugünlere kadar süregelmiştir. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da inşallah bu anlayış ile yolumuza devam edeceğiz. Başta yaşlı çınarlarımız olmak üzere tüm insanımıza sahip çıkacağız. Ulu çınarlarımızın yanında olacağız. Bu duygu, kaygı ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlarken, bunun yılda sadece 1 haftaya değil bütün seneye yayılmasını temenni ediyorum. Yaşlı çınarlarımızın her birini saygı ve sevgi ile selamlıyor, onlara cenab-ı Allah'tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum." - KAYSERİ

Büyükkılıç: Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır
Büyükkılıç: Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır
Büyükkılıç: Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç: 'Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır' - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç: "Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement