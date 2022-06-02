Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu

02.06.2022 10:04
Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin YADEM ile birlikte hayata geçirdiği ücretsiz termal tatil programına 45 günde 94 aile ve 290 vatandaş katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin YADEM ile birlikte hayata geçirdiği ücretsiz termal tatil programına 45 günde 94 aile ve 290 vatandaş katıldı. Günlük hayatın stresini huzur dolu bir tatilde atan engelli ve yaşlılar projeden büyük memnuniyet duyuyor. Uygulamanın güz dönemi (Ekim) başvuruları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ve hayata geçirdiği uygulamalarla takdir topluyor. Başkan Yüce'nin talimatıyla başlatılan yaşlı ve engelliler ile ailelerine ücretsiz tatil uygulaması en fazla memnuniyet oluşturan çalışmalardan bir tanesi oldu. Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından başlatılan "Sağlık İçin Kaplıca" projesinin 13 Nisan'da başlatılan bahar dönemine katılım yoğun oldu.

45 günlük bir sürede engelli ve yaşlı ailelerinden oluşan 94 aile ve 290 vatandaş Taraklı'da huzur dolu bir tatil geçirdi. Oteldeki tüm alanları ücretsiz olarak kullanan, termal sağlık hizmetlerinden faydalanan ve kaplıcanın keyfini çıkaran vatandaşlar günlük hayatın stresini attı. Her yıl bahar ve güz dönemi olmak üzere iki farklı aralıkta gerçekleştirilen proje yılın yaklaşık 5 ayını kapsıyor. Katılmak isteyen YADEM üyesi veya kriterleri karşılayan aileler Büyükşehir'e başvuru yapıyor. 2022 yılı bahar dönem kayıtları doldu ancak güz dönemi için kayıtlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık alanında önemi bir yer alan kaplıca uygulamalarını vatandaşlarımızı ücretsiz olarak sunduğumuz projemize ciddi bir talep almaktayız. Yaşlı, engelli ailelerimizin günlük hayatın stresinden kurtulması ve termal sağlık hizmeti alabilmesi için başladığımız 'Sağlık İçin Kaplıca' programımızın bahar dönemini tamamlıyoruz. Ailemiz her gün büyüyor ve onların mutluluğunu görmek tüm yorgunluğumuzu alıyor. 2022 yılı güz dönemi kayıtları yani Ekim ayında başlayacak programımız için başvuru yapacak olan vatandaşlarımız YADEM binamıza ulaşabilir" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu
Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu
Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu
Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu

YORUMLAR
500
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement