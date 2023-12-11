Büyükşehir Belediye Meclisinde 72 madde karara bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda 72 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 72 gündem maddesi meclis üyelerince görüşüldü.

Toplantıda Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi'nin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Talep, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükkılıç toplantıda, İl Halk Kütüphanesi'ne ilişkin yaptığı konuşmasında, yeni kütüphanenin kente yakıştığını belirterek, "İçinin donanımı hariç, 120 milyon TL maliyeti var, hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimize yakıştı, tamamlanma aşamasına geldi. Kültür Bakanlığımızdan içinin donanımı ile ilgili gerekli destekleri alacağız."ifadelerini kullandı.