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Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor

16.12.2021 13:39
Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinin her köşesinde yaptığı hizmetlerle ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinin her köşesinde yaptığı hizmetlerle ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Osmanlı Cami'nin çevre düzenlemesini yapan Büyükşehir Belediyesi, tehlike arz eden Çamlıbel Mezarlığı'nın duvarını da onardı.

Kurulduğu günden Bu güne Edremit ilçesinde yüzlerce çalışmaya imzasını atarak halkın takdirini toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Alt yapı ve arıtma tesisleri, sahil düzenleme çalışmaları, ulaşım ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra, Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de baştan aşağı yenileyerek modern bir hale getirerek gönüllere giren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, görüş, talep, istek ve önerileri de değerlendiriyor. Yakın zamanda ilçenin Eminkuyu Caddesi'nde yapımı tamamlanan Osmanlı Cami'nin çevre düzenlemesi işine başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cami sınırlarını modern ve kullanışlı bir hale getirdi. 2 bin 150 metrekare alanı kaplayan Osmanlı Cami, mimari yapısı ile bölgede eşsizliği ile dikkat çekerken, çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra etkileyici bir çehreye kavuştu.

Yaşanan yağışlar ile birlikte ilçenin Çamlıbel Mezarlığı'nın duvarlarında kayma tehlikesi yaşandığını haber alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mezarlığın duvarlarını onardı ve tehlikeyi bertaraf etti. Edremit'e ve Edremit Körfezi'ne sağladığı hizmetler ve dev projeleri ile bölge halkının takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, kurulduğu günden itibaren Edremit'e ve körfezimize büyük önem gösteriyor ve hayata geçirdiği projeler ile hizmetleri de zaten ortadadır. Siyaset gözetmeksizin, insan odaklı hizmetler takdirle karşılanıyor. Edremit halkı hizmetin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyemiz, artık sorun çözücü bir umut kapısı haline gelmiştir. Yapımı tamamlanan Osmanlı Camimizin çevre düzenlemesi çok güzel oldu. Çamlıbel Mezarlığımızın aciliyet arz eden sorunu da çözüldü. Büyükşehir Belediyemiz, ilçemizin onlarca noktasında daha birçok hizmeti ve projeyi devam ettirmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor
Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor
Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor
Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi ile Edremit güzelleşiyor - Son Dakika


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