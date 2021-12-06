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Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber

06.12.2021 12:53
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber

Edremit'in Avcılar, Arıtaşı, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre ve Güre Cumhuriyet Mahallelerinde yıllardır yapılmayı bekleyen altyapı hizmeti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Edremit'in Avcılar, Arıtaşı, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre ve Güre Cumhuriyet Mahallelerinde yıllardır yapılmayı bekleyen altyapı hizmeti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

İlçenin turistlik 7 mahallesinde yer alan 170 site ve içerisindeki 8 bin 860 konut, alt yapı ihtiyacı nedeniyle yıllardır sıkıntılar yaşıyor. Sorunlarına çare bulabilmek adına Siteler Birliği adıyla bir yürütme kurulu oluşturan 170 sitenin yöneticileri, sorunlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne aktardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümeni Murat Tuna, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile birlikte, 8 bin 860 konutun alt yapı sorununun çözümü için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşmeler yaptı. BASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanlığı ile de temas içinde yapılan görüşmeler sonucunda, alt yapı yatırımı ile ilgili ortaya çıkan gelişmeler site yöneticilerine açıklandı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Büyükşehir Belediyesi Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Levent Keçecioğlu, Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Edremit Belediyesi yetkilileri ve davetliler katılırken, toplantının açış konuşmasını, Siteler Birliği Yürütme Kurulu adına İsmail Çınar yaptı. Çınar, 180 sitede içme suyu ve kanalizasyon sorunu ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek BASKİ'den çözüm istedi.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu ve kanalizasyon sorunu ile ilgili gerekli projelerin hazırlandığını, yakın zamanda çalışmalara başlanacağını ve sorunların BASKİ tarafından çözüme kavuşturulacağını vurguladı. Günal, tüm site sakinlerine müjdeli bir haber de verdi. Konutların kanalizasyon sularını çektirmek için ücret ödeyerek faydalandığı özel vidanjörlerin artık BASKİ tarafından ücretsiz hizmet vereceğini müjdeleyen genel müdür İzzet Günal alkışla karşılandı.

Sitelerin başkan ve yetkililerine slayt gösterimler yardımıyla, bölgede yapılması planlanan yatırımların teknik detayları anlatıldı. Toplantının sonunda, site yöneticileri, yetkililere sorular sordu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit'teki 8 bin 860 konutun sorununa çözüm üretmesine vesile olan AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Büyükşehir Belediye Encümeni Murat Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber
Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi'nden Edremit'e müjdeli haber - Son Dakika


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