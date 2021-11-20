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Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle

20.11.2021 11:02

Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde ulaşımı rahatlatacak olan Dereçavuş-Yunuseli Bağlantı Yolu'nda çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle

BURSA - Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde ulaşımı rahatlatacak olan Dereçavuş-Yunuseli Bağlantı Yolu'nda çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.

Bursa'nın en çok konuştuğu trafiği sorununun çözümü için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın konforlu ve rahat ulaşımı için şehrin önemli noktalarında alternatif yol çalışmaları yürütüyor. Konutlaşmanın yoğun olarak yaşandığı Yunuseli bölgesine el atan Büyükşehir Belediyesi, Alman Kanalı üzerindeki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin yakınında bulunan bağlantı köprüsünden Armutköy'e dönen yolda çalışmalara geçtiğimiz aylarda start vermişti. Ekiplerin yoğun gayretiyle çalışmaları hızla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Dereçavuş-Yunuseli Bağlantı Yolu'nu Bursalıların hizmetine açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmete açılan bağlantı yolundaki son durumu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, açılan alternatif yolun bölgeye nefes aldıracağını söyledi.

Yunuseli-Dereçavuş bağlantı yolunda çalışmaların tamamlandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen ve hızla büyüyen Bursa'ya yönelik ulaşım yatırımlarının toplu taşımada, raylı sistemlerde. köprülü kavşaklarda ve bağlantı yollarında hızla devam ettiğini belirtti. 140 milyon TL'ye mal olan optimizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve yoğunluğun yaşandığı saatlerde sefer aralığının 2 dakikaya indirildiğini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, otobüs filosunda yüzde 33'lük bir büyüme olduğunu, yüzde 75'inin yenilendiğini anlattı. T1 hattının T2 ile entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, Emek Şehir Hastanesi hattında da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Kavşak, akıllı kavşak, yol ve bağlantı çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, "Kamulaştırmalarda hız kesmiyoruz. Acemler Kavşağı'nda çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak yoğunlaşan Yunuseli bölgesini rahatlatacak projelerden bir tanesini hayata geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ni Bursa Çevre Yolu'na ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bağlamaktadır. Bağlantı yolu Mudanya ilçesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bulunan yerleşim alanları için alternatif ulaşım sağlıyor. 8 metre genişliğinde ve 3400 metre uzunluğunda bir yolumuz. Yaklaşık 3 milyon 400 bin gibi maliyete mal oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, bağlantı yolundaki ilk sürüşü de otomobilin direksiyonuna geçerek kendisi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle
Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle
Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle
Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe nefes aldıracak hamle - Son Dakika
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