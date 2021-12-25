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Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor

25.12.2021 20:42

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, çevrenin korunmasını sağlamak, atık oluşumunu önlemek ve geri kazanım yapabilmek için sokak hayvanlarına ahşap paletlerden kulübe yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte atık ahşap paletler sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli kulübelere dönüştü.

Kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yapılan bu kulübelerin malzemeleri İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki yenileme çalışmalarında döşeme taşlarının taşınması için kullanılan ahşap paletlerden ve İzmit Körfezi'ne akan derelerde sabit bariyere takılan ahşap paletleri bir araya getirerek oluşturuluyor. Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz eden atık malzemelerden yapılan kulübeler hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor - Son Dakika
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