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Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı

12.02.2022 10:14
Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezinden yararlanan özel bireyleri kar sürprizi ile mutlu etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezinden yararlanan özel bireyleri kar sürprizi ile mutlu etti. Merkezin bahçesine dökülen karla doyasıya eğlenen özel bireyler, kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştıran kar, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çocukların eğlencesi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin kar talebini yerine getirdi. Mersin'in yüksek kesimlerinde Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları kapsamında kamyonlara doldurduğu 3 kamyon kar Engelsiz Yaşam Merkezinin bahçesine döküldü. Merkezdeki kurslardan faydalanan bireyler, bahçede karın keyfini doyasıya yaşadı. Mutluluk çığlıkları eşliğinde kartopu oynayıp, kardan adam yapan özel çocuklara zaman zaman eğitmenler ve aileleri de eşlik etti.

"Dünyanın en iyi etkinliği bu diyebiliriz. Ben bu günü bekliyordum"

Engelsiz Yaşam Merkezinden faydalanan İhsan Efe Tektaş, etkinliği duyduğu andan itibaren heyecanla beklediğini ifade ederek, "Burada çok güzel bir etkinlik var, karla oynuyoruz. Daha önce hiç kar görmemiştim. Çok mutlu hissettim. Birazcık üzerim ıslandı. Kartopu oynadım, kardan adam yaptık annemle, bir de kaydım. Herkesi çok seviyorum, herkese teşekkür ediyorum bize bu etkinliği yaptıkları için. Bu kar eğlencesi güzel, buradaki arkadaşlarım da öyle düşünüyordur. Şu anda bayağı güzel bir etkinlik oluyor, dünyanın en iyi etkinliği bu diyebiliriz. Çok mutlu oldum. Zaten ben bu günü bekliyordum. İlk haber aldığımda bayağı bir sevinmiştim, mutlu oldum" dedi.

12 yaşındaki İrfan Oğan da "Kartopu oynuyorum. Almanya'da kar görmüştüm, ikinci defa kar görüyorum. Kartopu oynadım, ben kazandım. Kar yoktu, kamyon gitmiş yükseğe almış gelmiş. Güzeldi, mutlu oldum" diye konuştu.

"Kar coşkusunu yoğun bir şekilde yaşadılar"

Halil Sarın ise oğlu Aziz'i Engelsiz Yaşam Merkezine yeni kayıt ettirdiklerini ve çok memnun olduklarını belirterek, kar etkinliğinin de çocuklarını son derece mutlu ettiğini söyledi. Sarın, "Yoğun bir kış sezonu geçirdik ama çocuklarımızı mevcut durumdan dolayı kara götüremedik. Büyükşehir'in böyle bir etkinliği düzenlemiş olması gayet olumlu. Çocuklarımız bayağı eğlendi. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aileler ve çocuklar çok güzel zaman geçiriyorlar"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, özel bireyler ve ailelerinden gelen kar talebi üzerine etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerimiz tarafından Arslanköy'den 3 kamyon kar merkezimize getirildi. Aileler ve çocuklar çok güzel zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda onlara çorba ikramımız da oldu. Gönüllerince eğlenip kartopu oynuyorlar, kardan adam yapıyorlar. Güzel bir etkinlik oldu. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz bu tür etkinliklerde. Sosyalleşiyorlar, birbirleri ile iletişim haline geçiyorlar. Sağlıklı gelişim gösteren bireylerin yaptığı faaliyetleri onlar da yapabiliyorlar. Daha mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz" dedi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı
Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı
Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı
Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı
Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı - Son Dakika


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