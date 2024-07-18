Büyükşehir Belediyesi ve İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirdi

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Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde "Belediye Atıklarının Yönetimi" konulu toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli'de atıkların yönetimine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda organik, geri kazanılabilir, park-bahçe, tadilat ve özel atıkların yönetimi konuları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, mevcut uygulamalardaki eksiklikleri ve yanlışlıkları değerlendirerek, etkin bir kaynakta ayrı toplama sisteminin oluşturulması amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından İZAYDAŞ içerisinde faaliyet gösteren tesisler ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) incelendi. Bu inceleme ile atıkların nasıl yönetildiği, geri dönüştürüldüğü ve ekonomiye kazandırıldığı konularında bilgi sahibi olundu.

Bu tür toplantılarla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Toplantılar, katılımcılara atık yönetimi süreçlerini iyileştirme ve sıfır atık hedeflerine ulaşma konularında önemli bilgiler ve stratejiler sunuyor. Böylelikle daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için belediyeler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, atıkların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. - KOCAELİ