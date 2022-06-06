Büyükşehir'den 5 adımda güvenli trafik eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocuklara trafik eğitimi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen "5 Adımda Güvenli Trafik Eğitimi" Olimpiyat Park'taki Trafik Sürüş Eğitim Alanı'nda gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri tarafından verilen eğitim programı yoğun ilgi görüyor. Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu'ndan 24 öğrencinin katıldığı trafik eğitimi bu haftada dolu dolu geçti.

Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu'nun velileri, "Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Yavrularımız bu eğitim sayesinde yaya ve trafik kurallarını, yaya güvenliğini uygulamalı olarak öğreniyor. Çocuklarımızı birer fahri trafik gönüllüsü olarak eğiten trafik polislerimize de teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Öte yandan "5 Adımda Güvenli Trafik Eğitimi"ne katılan öğrencilere eğitim sonrası kırmızı düdük hediye edildi. - ERZURUM