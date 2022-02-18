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Büyükşehir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazi şehirli kadınlara jest - Son Dakika

Büyükşehir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazi şehirli kadınlara jest

18.02.2022 17:43
Büyükşehir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazi şehirli kadınlara jest

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki bütün kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu taşıma, hayvanat bahçesi ve müze girişlerinde ücret alınmayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki bütün kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu taşıma, hayvanat bahçesi ve müze girişlerinde ücret alınmayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Dönem Toplantısı'nın 2. Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Mecliste komisyon raporları görüşülerek maddeler, meclis üyeleri tarafından oylandı.

Meclisin 2. bileşiminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde il genelindeki bütün kadınların toplu taşıma, hayvanat bahçesi ve müzelerden ücretsiz faydalanması için gündeme alınan ilgili madde, oy birliğiyle karara bağlandı. Alınan kararla Dünya Kadın Günü'ne yönelik bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazi şehirli kadınlara jest
Büyükşehir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazi şehirli kadınlara jest

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Osman Toprak, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazi şehirli kadınlara jest - Son Dakika


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