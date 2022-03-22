Büyükşehir'den cenaze hizmetleri anketi - Son Dakika
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Büyükşehir'den cenaze hizmetleri anketi

22.03.2022 13:48
Büyükşehir'den cenaze hizmetleri anketi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerini daha kaliteli ve profesyonel hale getirmek amacıyla anket çalışması başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerini daha kaliteli ve profesyonel hale getirmek amacıyla anket çalışması başlattı. İlk kez yapılan anketle ilgili Çözüm Merkezi çağrı personelleri, 584 başvuru sahibinden 421'i ile görüştü. Tamamı hizmetlerden memnun kaldığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, ekiplerin çalışmalarının otokontrolünü yapmak, eksik hususları tespit etmek ve tamamlamak amacıyla memnuniyet anketi yaptı. Anket için görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi personelleri, başlattıkları çalışma kapsamında 17 ilçedeki cenaze yakınlarını tek tek aradı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden yıkama ve nakil hizmeti alan cenaze sahiplerinden personeller, başsağlığı dileyerek, çeşitli sorular yöneltti. Talep veya şikayetleri not edildi. Anket görüşmesi sonrasında, veriler sisteme yüklendi.

İlçelere göre memnuniyet anketine göre ise en çok cenaze hizmetleri başvurusu İlkadım ilçesinden yapıldı. İlkadım'da 270 başvurudan 204'üne, Çarşamba'da 63 kişiden 43'üne, Tekkeköy'de 36 kişiden 20'ine, Atakum'da 35 kişiden 27'sine, Kavak'ta 30 kişiden 26'sına, Canik'te 25 kişiden 15'ine, Terme'de 22 kişiden 13'üne, Bafra'da 22 kişiden 15'ine, Vezirköprü'de 18 kişiden 12'ine, Salıpazarı'nda 15 kişiden 11'ine, Ladik'te 12 kişiden 9'una, 19 Mayıs'ta 8 kişiden 6'sına, Alaçam'da 8 kişiden 7'sine, Asarcık'ta 8 kişiden 6'sına, Havza'da 7 kişiden 4'üne, Ayvacık'ta 3 kişiden 2'sine, Yakakent'te ise 2 kişiden 1'ine ulaşıldı.

15 Şubat-15 Mart arasında belediyeden cenaze hizmeti alan 584 kişiden 421'ine geri dönüş sağlayan çözüm merkezi personelleri, 163 kişiyle de görüşmek için aramalarını sürdürüyor. Görüşme yapılan vatandaşların tümü aldıkları hizmetlerden memnun kaldıklarını beyan etti. Yıl sonuna kadar devam edecek aylık anketler neticesinde memnuniyetsizliğin nedenleri araştırılacak. Talep ve şikayetler incelenecek, tespit edilecek eksiklikler ise giderilecek. - SAMSUN

Büyükşehir'den cenaze hizmetleri anketi
Büyükşehir'den cenaze hizmetleri anketi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den cenaze hizmetleri anketi - Son Dakika


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