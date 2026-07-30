Büyükşehir’den ek hizmet binasında deprem ve yangın tatbikatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanların afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Ek Hizmet Binası'nda kapsamlı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli çalışma ortamı oluşturma hedefi doğrultusunda personeline yönelik eğitim ve tatbikatlarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü iş birliğinde Ek Hizmet Binası'nda görev yapan personele yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem anında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri personele uygulamalı olarak aktarılırken, ardından binanın güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca muhtemel yangın durumunda izlenecek acil durum prosedürleri uygulandı ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, acil durum ekiplerinin koordinasyonu, tahliye süreci ve toplanma alanındaki organizasyon başarıyla uygulanırken, personelin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının can güvenliğini önceleyen anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitim, bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerini belirli periyotlarla sürdürerek, muhtemel afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlığını güçlendirmeye devam ediyor.