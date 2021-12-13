Büyükşehir'e güneş enerji santrali için 17 milyon Avroluk dev destek - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Londra'da resmileştirdiği anlaşma çerçevesinde kentte kurulacak "27 Megavat Güneş Enerji Santrali" projesi için 17 milyon avroluk finansman desteği sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nın Birinci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Birleşimin ana gündem maddesi, şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için GBB'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile hayata geçirdiği anlaşma oldu. Bu anlaşmanın ilk ayağını oluşturan 27 Megavat Güneş Enerji Santrali için EBRD tarafından projeye 17 milyon avroluk bütçeyle destek olunacak.

"Gaziantep'teki projeleri yeşil şehir kategorisine uyumlu olarak tasarlamalıyız"

Meclis'te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD ile varılan anlaşma ile Gaziantep'te yeşil şehir doğrultusunda gerçekleşecek projelerine belirlenen yol haritasına göre destek olunacağını söyledi. Paris İklim Anlaşmasının zorunluluk haline geldiğini söyleyen Şahin, "Pandemi süreci Paris İklim Anlaşması'nın imzalamanın gerekliliğini artırdı. Artık bu anlaşma bir dilek veya temenni değil, bir zorunluluk oldu. Buna göre biz, yeşil şehir kapsamında toplu ulaşımda elektriğe geçmeliyiz. Türkiye'nin tamamıyla kömürden çıkarak doğalgaza geçmesi gerekiyor. Kişi başına düşen yeşil alanı da tabi ki çoğaltması lazım. Türkiye'de çevre uygulamalarına baktığımızda millet bahçeleri gibi iyi yaptığımız işler var. Bunun yanında sıfır atık projesi var. Öte yandan 1 ay önce bizi Londra'da attığımız imza, kategorimizi değiştirdi. Şu anda dünyadaki yeşil şehirler kategorisinin içerisindeyiz. Bu kategori gereğince şehir içerisinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler var. Kentteki her kurumun kendi içerisinde güncellenmesi ve yol haritasını yeşil şehir kategorisine uygun bir hale getirmesi gerekiyor. Projelerimizi bu kategoriye uygun hale getirirsek hayata geçirmek için hiçbir finansman desteğe ihtiyacımız olmayacak. Banka bizim için maddi desteği sağlayacak" dedi.

Şahin, kentin yeşil şehir olması için temel başlıkları sıraladı

"Büyükşehir Belediyesi yeşil şehir kategorisine girince Uyum Eylem Planı hazırladık" diyen Başkan Şahin, "Yeşil kalkınma, döngüsel ekonomi ve sıfır atık, yeşil üretim, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretim, yeşil organize sanayi bölgeleri, akıllı tarım, biyogaz enerji üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, su kaynakları yönetimi ve yeşil binalar özelinde planlayacağımız projelerle kategoride bulunan diğer şehirlere göre üst sıralarda yerimizi almamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP