Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Mw'lık enerji yatırımının 11 Mw'lık bölümü hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Mw'lık enerji yatırımının 11 Mw'lık bölümü hizmete girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Buluşmaları kapsamında yapılan 27 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk 11 Megavatlık bölümü Deredüzü Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Proje tamamlandığında yılda 2 bin 574 ton karbon salınımı engellenecek. Gaziantep Büyükşehir, 2050'ye kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 düşürmeyi hedefliyor.

25.03.2024 16:25  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir'in 27 Mw'lık dev enerji yatırımının 11 Mw'lık bölümü hizmet vermeye başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Buluşmaları kapsamında 27 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk 11 Megavatlık bölümü düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD Yeşil Şehirler programına katılan "Yeşil Şehir Gaziantep" te Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumun tüm elektrik tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak amacıyla Deredüzü, Doğanca ve Köksalan Mahalleleri'nde yapılacak olan toplam 27 Megavatlık tesisin ilk 11 Megavatlık bölümü Deredüzü Mahallesi'nde hizmete alındı.

27 mw'lık proje tamamlandığında yılda 2 bin 574 ton karbon salınımı engellenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla hizmet vermeye başlayan projenin yapımı EBRD Yeşil Şehirler finansmanıyla sürüyor. Güneş enerji santrallerinin tamamlanmasıyla yılda 45 bin 900 Megavat elektrik üretimi gerçekleşecek 2 bin 574 ton karbon salınımı tesis ile engellenecek.

Gaziantep Büyükşehir, 2050'ye kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 düşürecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" ve 2017 yılında imzalanan Başkanlar Akdi'nin imzalanmasıyla Gazi şehirde 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyor. Emisyon azaltımı ile ilgili oluşturulan 52 proje hayata hazırlandı bunların yüzde 80'ninden fazlası hayata geçirildi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ise Gaziantep Büyükşehir, güneş enerji santralleri, hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerji santrali projelerini tamamladı. Günümüzde çalışmasını sürdüren enerji santrallerinde toplam kurulu güç 25,05 megavat olurken güneş ve biyogaz enerji santralleri ile 2022 yılına kadar yaklaşık 6 milyon kilogram kg karbondioksit salınımı engellendi.

Dünya ekonomiyi ekolojiye çeviremedi çevresel kalkınmayı bir bütün olarak göremedi

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya siyaseti ve enerji için oluşturan çatışmalara değinerek, "Dünya özellikle ekonomiyi ekolojiye çeviremedi çevresel kalkınmayı bir bütün olarak göremedi. Sosyal adalet ve sosyal barışı sağlayamadı. Dünyada yaşanan sorunların hepsinin arkasına baktığımızda karşımıza enerji politikaları çıkıyor. Özellikle gelişen dünyada daha fazla enerji ihtiyacı hisseden ülkeler maalesef en çok kirleten ülkeler. Biz 2014 yılında iş başına geçtiğimizde ilk işimizi işi ehline vermek oldu. Geldiğimizde imar, ulaşım ve iklim master planlarını yaptık. Master planlarıyla ölçümlemeler yaptık acil eylem planları oluşturduk. Pandemi bize artık kendi kendine yetmenin önemini gösterdi" dedi.

"Artık yatırımlarımızla yeşil ekonomi üzerine çalışıyoruz"

Konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinin şehrin dirençli, akıllı ve yeşil olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Şahin, "Artık yatırımlarımızla yeşil ekonomi üzerine çalışıyoruz. Kurum olarak kirletici unsurlara yoğunlaştık. Bunlar içerisinde en önemlisi ulaşım. Elektrikli ve hidrojenli otobüse geçmeye çalışıyoruz. Metro ve raylı sistemleri çalışıyoruz. Kömürde doğalgaza dönüşümü destekliyoruz. Dünyada artık bilgi en büyük güç. Burada da en önemli başlık enerji. Enerjide kendi kendimize yetmediğimiz sürece bunlar sadece dilek ve temenni olacak. İşin özü kim kendi kendine yeter, kendi teknolojisini ve enerjisini üretirse, teknoloji ve silikon vadisini kurarsa dünyanın sözünü o söyleyecek. Silikon vadisini Türkiye'ye kaydırmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz, liderimiz, insan kaynağımız ve gencimiz var. Doğru hedefleme ve odaklama, şehri buna hazırlamamız lazım" şeklinde konuştu.

"Projelerinizin de her zaman arkasında destekçisi olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise yaptığı konuşmada Gaziantep'in yüksek bir enerjiye sahip olduğunu, Başkan Şahin ile enerjisini birkaç kat daha arttırdığını dile getirerek şu sözleri kullandı: "Başkan Şahin ile sabah yaptığımız toplantılarda şunu gördüm ki o bir enerji bakanı gibi enerjide, çevre bakanı gibi çevreye hassas birisi. Şehircilik anlamında da 'Şehri nasıl güzelleştiririz, daha planlı ve yaşanılabilir bir hale getiririz?' bunun derdinde. Bugün burada belediyemizin büyük enerji yatırımlarından birisini görüyoruz. Bugün 25 megavat güneşten, hayvansal atıktan ve çöplerden elektrik üretme suretiyle kendi kendine yeten, kendi enerjisini tüketen ve bu enerjiyi sürekli yenilenebilir kaynaklardan üreten ve yeni projeleri üretme hevesi var. Gelinen noktada çok büyük mesafe kat edildiğini düşünüyorum. Yeşil Şehirler ağına girerek te projenin finansmanını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl bulduğumuz yeraltı kaynakları bizim için önemlidir. Kendi kaynaklarımızı milletimize sunma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 27 Megavatlık büyük projenin 11 megavatını açıyoruz bakanlık olarak ta sürekli destekliyoruz. Projelerinizin de her zaman arkasında destekçisi olacağız. Bu projelerin ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Mw'lık enerji yatırımının 11 Mw'lık bölümü hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Mw'lık enerji yatırımının 11 Mw'lık bölümü hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement