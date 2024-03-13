Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri'ne Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri\'ne Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Ramazan Etkinlikleri'ne Kayserililerden büyük ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenirken, ünlü ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak ve diğer sanatçılar da konserler verecek.

13.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayı'na özel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gerçekleşen 'Ramazan Etkinlikleri' Kayserililerden yoğun ilgisi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 0n Bir Ayın Sultanı Razaman-ı Şerif'te de kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri düzenliyor.

Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde başlayan Ramazan Etkinliklerine vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir etkinlikleri, Ramazan Ayı'nın simgelerinden olan orta oyunu, Hacivat ve Karagöz gösterileri ile başta çocuklar olmak üzere vatandaşları bir araya getiriyor. Ramazan Etkinlikleri kapsamında, 13 Mart Çarşamba günü ünlü ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak konser verecek.

14 Mart Perşembe günü İsmail Hakkı Solmaz ile Kur'an Tilaveti ve Tasavvuf Gecesi yapılacak. 15 ve 19 Mart Cuma günü ise Sanatçı Harun Kayasandık vatandaşlarla buluşacak.

Öte yandan 16 Mart Cumartesi günü Namık Bilgin ile Türk Halk Müziği, 17 Mart Pazar günü Mehmet Bağdaş ile Türk Sanat Müziği Gecesi, 18 Mart Pazartesi günü Yunus Çoban Tasavvuf ve Ezgi Gecesi, 20 Mart Çarşamba günü ise Kur'an Tilaveti ve Tasavvuf Gecesi düzenlenecek.

Teravih namazları öncesi çocuk etkinlikleri, namaz sonrası ise ilahiler ve söyleşilerin yer aldığı etkinlikte, hediyelik eşya ve yeme-içme alanları da bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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