Büyükşehir\'in toplu ulaşım araçları 1 Mayıs\'ta ücretsiz yolcu taşıyacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait nostalji tramvayı, raylı sistem ve toplu ulaşım araçları 1 Mayıs'ta ücretsiz olarak hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 1 Mayıs Cuma günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait nostalji tramvayı, raylı sistem ve toplu ulaşım araçları, resmi tatil olan 1 Mayıs Cuma günü vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz olacak. - ANTALYA