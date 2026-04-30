Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait nostalji tramvayı, raylı sistem ve toplu ulaşım araçları 1 Mayıs'ta ücretsiz olarak hizmet verecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 1 Mayıs Cuma günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait nostalji tramvayı, raylı sistem ve toplu ulaşım araçları, resmi tatil olan 1 Mayıs Cuma günü vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz olacak. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Büyükşehir'in toplu ulaşım araçları 1 Mayıs'ta ücretsiz yolcu taşıyacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?