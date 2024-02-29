Büyükşehir KAYMEK, Çocuklar İçin Tatil Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Büyükşehir KAYMEK, Çocuklar İçin Tatil Şenliği Düzenledi

Büyükşehir KAYMEK, Çocuklar İçin Tatil Şenliği Düzenledi

Büyükşehir KAYMEK, binlerce öğrenciye eğlence ve hediyelerle ulaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren, kültür ve eğitim işlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), çocukların eğlenceli ve güzel vakit geçirmesine imkan tanıyan tatil şenliği etkinliği düzenledi.

29.02.2024 11:24  Güncelleme: 11:29
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Çocuklar için hafta sonlarında tatil şenliği gerçekleştiren Büyükşehir KAYMEK, binlerce öğrenciye eğlence ve hediyelerle ulaştı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren, kültür ve eğitim işlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, KAYMEK tarafından hafta sonlarında ilçelerde gerçekleştirilen tatil şenliği etkinliği ile Büyükşehir, çocukların eğlenceli ve güzel vakit geçirmesine imkan tanıyor. Ara tatil ve hafta sonu tatilleri ile ilçelerde öğrenim gören çocuklarla buluşan KAYMEK ekipleri, 'hediyeli yarışmalar, sihirbaz gösterisi, maskot, çocuk dansları, yüz boyama, bubble show, pamuk şekeri, mısır ikramı, sürpriz hediyeler' gibi etkinlikler düzenledi. Söz konusu etkinliklerde toplam 2 bin 500 çocuğa ulaşılırken, onlara sürpriz hediyeler de verildi.

İlgi gören ve ücretsiz gerçekleştirilen tatil şenliği etkinliklerinde 9 ilçeye ulaşıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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