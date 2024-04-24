KAYMEK öğrencileri Şehitler Haftası'nda Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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KAYMEK öğrencileri Şehitler Haftası'nda Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti

KAYMEK öğrencileri Şehitler Haftası\'nda Kartal Şehitliği\'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK öğrencileri, Şehitler Haftası'nda Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla şehitliği süsleyerek kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andılar.

24.04.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencileri, Şehitler Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ülkesi uğrunda hayatını feda eden kahraman şehitlerin anıldığı 14-20 Nisan Şehitleri Haftası münasebeti ile Büyükşehir KAYMEK öğrencileri, Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

KAYMEK öğrencilerinden özel ziyaret

Şehitler Haftası'nda ellerinde Türk bayrakları ile Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek kahraman şehitler için dua eden, çiçekleri sulayan ve ecdadını yad eden KAYMEK'in öğrenmeyi önemseyen ve öğrenmeye özen gösteren özel öğrencileri, Şehitler Haftası'nı ve şehitleri unutmadı.

Büyük küçük çok sayıda öğrencinin ziyareti ile dolup taşan şehitlikte duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ay yıldızlı Türk bayrakları ile şehitliği süslediler. Kabirler başında el açarak şehitler için dua eden öğrenciler kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYMEK öğrencileri Şehitler Haftası'nda Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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