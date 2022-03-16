Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

16.03.2022 14:16
Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince periyodik sağlık muayenesinden geçiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince periyodik sağlık muayenesinden geçiyor. İşyeri hekimi gözetiminde yapılan sağlık taramasında ve tetkiklerde sorun ortaya çıkan personel bilgilendirilerek daha geniş tetkikler için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Mobil araçların da kullanıldığı Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde tapılan muayenede akciğer filmi, işitme testi, tetanoz aşısı ve elektrokardiyografinin (EKG) yanı sıra biyokimya, hemogram kan tetkikleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi personelinin sağlığını önemsediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, personelin sağlığını korumak için rutin sağlık kontrollerini yapmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı
Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı
Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı
Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi, Türkiye'ye örnek oldu Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi, Türkiye'ye örnek oldu

Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement