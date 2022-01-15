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Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi

15.01.2022 14:24
Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği raylı sistemlerde faaliyet veren tramvay ve otobüs araçları ile 2021 yılında kat edilen 48 milyon 436 bin kilometrede toplam 86 milyon 913 bin 388 yolcu taşındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği raylı sistemlerde faaliyet veren tramvay ve otobüs araçları ile 2021 yılında kat edilen 48 milyon 436 bin kilometrede toplam 86 milyon 913 bin 388 yolcu taşındı.

Kayseri'de 2008 yılında ilk test sürüşü yapılan, 2009 yılında raylı sistem yolcu taşımacılığı faaliyetlerine başlamasıyla çevreci, konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım sağlanırken, milyonlarca yolcu da bu imkandan faydalandı.

RAYLI SİSTEM İLE 27 MİLYONU AŞKIN YOLCU TAŞINDI

2021 yılı içerisinde 4 milyon 336 bin kilometrelik yolda toplam 27 milyon 313 bin 388 yolcu taşırken, korona virüs ile mücadele kapsamında 1 yılda 32 bin dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

ETKİN, FONKSİYONEL, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜVENLİ TOPLU TAŞIMA

Uzunluğu mevcut 35 kilometre olan raylı sistem hatlarına iki ayrı noktada yeni hatlar ekleniyor. Bir taraftan Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi'nin inşa çalışmaları, diğer taraftan ise Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı Projesi'nin inşa çalışmaları yürütülürken, projelerin hizmete alınmasıyla birlikte 48 kilometreye ulaşmış olacak. Öte yandan dizel yakıtla çalışan motorlara sahip otobüs gibi toplu taşıma araçlarına kıyasla raylı sistem araçlarımız kullandığı enerji türüyle daha çevreci bir fonksiyon üstlenirken, hızlı ulaşım sağlaması nedeniyle de zamandan tasarruf sağlıyor.

OTOBÜSLERLE YOLCU SAYISI 60 MİLYONA YAKLAŞTI

Ayrıca Ulaşım A.Ş. otobüs işletmeleri aracılığıyla da otobüs araçları ile 59 milyon 600 bin yolcu taşıdığı 2021 yılında 44 milyon 100 bin kilometre yol kat etti. Otobüslerdeki dezenfeksiyon işlem sayısı ise 1 yıl içerisinde 93 bine ulaştı.

ÇEVRECİ ULAŞIM

Tramvay ve otobüs araçları ile 1 yıl içerisinde kat edilen 48 milyon 436 bin kilometrede toplam 86 milyon 913 bin 388 yolcu taşındığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem ulaşımdaki konforu artırmak amacıyla gece, gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Çevreci ulaşıma da önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, kullanılan enerji türüyle çevreci, taşıdığı yolcu kapasitesiyle etkin, kullandığı teknoloji ile fonksiyonel, sürdürülebilir ve güvenilir bir toplu taşımayı Kayseri'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında toplu taşıma araçlarıyla 100 milyona yaklaşan yolcu sayısına vurgu yaparak, "Ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için gayretlerini sürdürüyoruz. Amacımız kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmaktır. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 'KBBTRAFİK' adlı cep telefonu uygulaması ile Kayseri'deki merkez ve kırsal bütün ulaşım dahilindeki durak ile toplu ulaşım araçlarının bilgisini cep telefonlarına sığdırdı" diye konuştu. - KAYSERİ

Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi
Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi
Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi
Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi

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Tramvay, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaşım AŞ 2021'de 86 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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