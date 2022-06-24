Büyüşehir'in Esmek yılsonu sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Büyüşehir'in Esmek yılsonu sergisi büyük ilgi gördü

24.06.2022 17:18
Büyüşehir'in Esmek yılsonu sergisi büyük ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK) yılsonu sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK) yılsonu sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki ESMEK'lerde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yılsonu sergisi açılış töreni Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlendi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Polat ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, törende yaptığı konuşmada, ESMEK'lerin şehrin iktisadi, sosyal ve kültürel hayatına yön verdiğini bildirdi.

Esmek'lerde 60 bin kursiyer eğitim aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de konuşmasında, "Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaşmıştır" diye konuştu. "Hayat boyu öğrenme şiarıyla örgün eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için herhangi bir yaş sınırlaması yapmadan hayata geçirilen bu proje sayesinde vatandaşlarımız, hem kişisel becerilerini geliştirmekte hem de meslek sahibi olmaktadır" diyen Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: "Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan ESMEK'lerde şimdiye kadar 60 bin kursiyerimiz mezun oldu. 8 yılda 200 farklı branşta şehrimizin 30 noktasında 9 bin kurs açan ESMEK ve Bilgi Evleri'mizde siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet vermekteyiz."

"Sektörlere ara eleman yetiştirmekteyiz"

Başkan Mehmet Sekmen, ESMEK'lerin sektörlere ara eleman yetiştirdiğini bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "ESMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle ilimiz ve bölgemizin tabiri yerindeyse 'İstihdam ve Sanat Okulu' unvanını elde etmiştir. Muhasebe, bilişim, engelli bakımı, çocuk gelişimi, halıcılık, operatörlük, kuaförlük, adli takip elemanı branşları, yabancı dil, sanat ve el becerileri gibi birçok alana hitap eden kurslarımız sayesinde sektörlere ara eleman yetiştirmekteyiz. Şehrimizin sosyal ve sanatsal problemlerine çözüm bulan ESMEK'lerin sayısını artırmaya ve mezun verdiğimiz nitelikli insanlarla kent ekonomisinin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bu dönem kursiyerlerimizin gerçekleştirdiği el emeği göz nurlarından oluşan el sanatları, meslek ve teknik içerikli ürünlerini burada sizlerin beğenisine sunduk. ESMEK'lerin tanıtımını da esas alan yılsonu sergisinde şehrimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına verdiğimiz değer ve üretilen katma değere de yine hep birlikte tanık olacağız." Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyüşehir'in Esmek yılsonu sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

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