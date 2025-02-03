Buz kütlesini sal gibi kullanarak Çoruh Nehri'nde gezintiye çıktı
BAYBURT - Bayburt'ta, donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen bir kişi görenleri şaşırttı
Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde buz kütlesini sal gibi kullanan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden nehirde buz kütlesi üzerinde gezinti yapan vatandaş, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Buz Kütlesiyle Nehirde Gezinti - Son Dakika
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