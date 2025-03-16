Buzla Korunan Nektarin Ağaçları Başarılı Oldu

Amasya'da bir çiftçinin Şubat ayının son günlerinde erkenden tomurcuk açan 400 meyve ağacını kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuktan korumak için uyguladığı 'dondurarak dondan koruma sistemi' başarılı sonuç verdi. 2 hafta öncesine kadar buzla kaplanan ağaçlardaki meyveye dönüşecek çiçeklerin yüzde 80'i korundu. Görenlerin şaşırıp sonucunu merakla beklediği uygulamayla yüzü gülen çiftçi Fatih Şahin, Haziran ayının ortasında hasat yapacağı günü bekliyor.

Sonucu merakla bekleniyordu

Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bir tanesinin bile dayanamayacağını düşündüğü nektarin ağaçlarının üstüne su püskürtüp dallarının buzlanmasını sağlayan 45 yaşındaki Fatih Şahin, havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçesinde 3 gün boyunca sistemi uyguladı. Zarar görüp görmeyeceği merakla beklenen ürünler bu yöntemle korundu. Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyündeki 6,5 dekarlık bahçede inceleme yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tomurcuklanan dalların yüzde 80'inin korunduğunu belirledi.

"Ağaçları dondurmasaydık meyve alamayacaktık"

Çeşidi nedeniyle erken uyanan nektarin tomurcuğunun buzun içerisinde durmasıyla dışarıdaki -12 dereceye ulaşan aşırı soğuğu hissetmediğini belirten Şahin, "Ağaçları dondurmasaydık meyve alamayacaktık. Ürünümüzü yüzde 80 oranında korumayı başardık" dedi.

"Çiçeklerin beklediğimizin de üstünde sağlıklı"

Hava sıcaklığının gündüzün -6'ları bulduğu o günlerde tedbir alınmaması halinde nektarin ağaçlarının bir tanesinin bile çiçek açamayacağının beklendiğini anlatan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Dondurma yoluyla dondan koruma sistemi sayesinde çiçeklerin beklediğimizin de üstünde yüzde 80'inin sağlıklı olduğunu gördük" diye konuştu.

"Bu ağaçların kuruyacağını bile söyleyenler oldu"

Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçeye uzaktan bakanların çiçek açmış sandığını hatırlatan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Ağaçların tamamı buz kristali gibiydi. Bu ağaçların kuruyacağını bile söyleyenler oldu. Sonucu merakla bekleniyordu" şeklinde konuştu. - AMASYA