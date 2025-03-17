BySeyf, Graffiti Sanatındaki 20 Yıllık Yolculuğunu Sergiyle Taçlandırdı

Küçükçekmece'nin genç yeteneklerinden BySeyf, graffiti sanatındaki 20 yıllık yolculuğunu bir adım öteye taşıyarak, ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece'nin genç yeteneklerinden BySeyf, graffiti sanatındaki 20 yıllık yolculuğunu bir adım öteye taşıyarak, ilk kişisel sergisini Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışına özellikle gençler büyük ilgi gösterirken, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey de katıldı.

2005 yılında amatör olarak desen çalışmalarına başlayan ve zamanla kendini geliştirerek profesyonelleşen BySeyf, heyecanını paylaşarak, doğup büyüdüğü Küçükçekmece'de ilk kişisel sergisini açmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Gençlere alan açmaya ve fırsat tanımaya devam edeceğiz"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey de genç sanatçıyı tebrik ederek, "Graffiti artık sadece duvarlarla sınırlı kalmıyor. Sergi salonlarına taşınıyor. Sanat galerilerinde yer buluyor. Küçükçekmece Belediyesi olarak, sanatı destekleyerek genç yeteneklere alan açmaya ve kentimizin sanat kimliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sergi açılışında gençler, Underground HipHop DJ performansı ile eğlendi. Küçükçekmece'de duvarları birer sanat tuvaline çeviren BySeyf, graffiti meraklılarıyla sohbet ederek sergiyi anlattı.

Sergi, 13 Nisan'a dek Galeri Cennet'te görülebilir. - İSTANBUL