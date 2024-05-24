Cadde esnafından Başkan Er'e tepki - Son Dakika
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Cadde esnafından Başkan Er'e tepki

Cadde esnafından Başkan Er\'e tepki

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden aldığı hasar sonrası Kışla Caddesi, rezerv alanı ilan edilirken, bölge esnafına işyerlerini boşaltmaları için tebligat gönderilmesinin yankıları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e tepki gösteren bölge esnafı verilen sözlerin tutulmasını istedi.

24.05.2024 19:49  Güncelleme: 20:03
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Cadde esnafından Başkan Er'e tepki

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinden aldığı hasar sonrası Kışla Caddesi, rezerv alanı ilan edilirken, bölge esnafına işyerlerini boşaltmaları için tebligat gönderilmesinin yankıları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e tepki gösteren bölge esnafı verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Malatya kent merkezinde bulunan Kışla Caddesi 6 Şubat 2023 depremlerinden aldığı hasar sonrası rezerv alanı olarak ilan edildi. 31 Mahalli İdareler seçimleri sürecinde de kent gündeminde olan Kışla Caddesi'nde ki yıkım işlemlerinin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmeyeceği belirtilirken, geçtiğimiz günlerde bölge esnafına işyerlerinin boşaltılması için tebligat gönderildi.

Duruma tepki gösteren cadde esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in seçim sürecinde verdiği sözleri tutmasını istedi. Verilen sözler nedeniyle yüklü miktarda malzeme tedariği yaptıklarını ifade eden bazı esnaflar taşınama işlemleri ile birlikte ciddi ekonomik kayıp yaşayacaklarını kaydetti.

Bazı esnaflar ise kredi borçlarının bulunduğunu da ifade ederek, yıkımların ertelenmesi durumunda büyük bir mağduriyet yaşayacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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