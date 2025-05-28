Çakırdere\'de İlk Çilek Hasadı Başladı

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde 2025 sezonunun ilk çilek hasadı başladı. Hasadın yapıldığı kadın çiftçilere ait çilek bahçelerini Kaymakam Enver Özderin yerinde ziyaret etti.

Kaymakam Özderin'e ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan ile teknik personel de eşlik etti. Çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Özderin, üretim süreciyle ilgili bilgi aldı. Özderin, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyaretin sonunda üreticiler, Kaymakam Özderin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR