ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi - Son Dakika
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ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi

17.06.2022 09:19
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen ve 3 gün süren "ÇAKÜFest'22 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni" sona erdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen ve 3 gün süren "ÇAKÜFest'22 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni" sona erdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi "ÇAKÜFest'22 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni"nin 3'üncü günü Çerkeş Meslek Yüksekokulu, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yapraklı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kep atma töreni ile başladı. Uluyazı kampüsü festival alanında gerçekleştirilen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, dekanlar, yöneticiler, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ve akademik personel öğrenci ve velileri kortej eşliğinde selamladı. Mezun öğrencilerin tören geçişi ile yerlerini almasının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrenciler, veliler ve akademisyenlere hitaben bir konuşma yaptı.

Tören anında yağan yağmurdan dolayı mezuniyet töreninin hem kendileri hem öğrenciler için ayrı bir anı olarak kalacağını belirten ve öğrencilerin mezuniyetini kutlayarak konuşmasına başlayan Rektör Çiftçi, "Tarihi sürece baktığımızda önemli zaman dilimleri ve coğrafyalar vardır. Bu önemli tarih dilimleri ve coğrafyada da Çankırı'nın ayrı bir yeri var. Bunun en önemli nedenlerinden biri de İstikbale giden yol olarak bildiğimiz İstiklal Yolu'nun İnebolu'dan Ankara'ya Çankırı üzerinden ulaşmasıdır. Bu kutlu yolda hiçbir zaman unutamayacağımız şehitlerimiz ve fedakarlıklarımız vardır. Bu şehitlerin hatıralarının yaşamasında ve yepyeni bir Cumhuriyet kurulmasında, Çankırı bu yol üzerinden sağladığı lojistik destekle adını tarihe yazdırmıştır. İstikbale giden yolun ortasında yer alan Çankırı'dan bugün de geleceğe bir sözümüz var. Hangi şartta olursa olsun yetiştiğimiz topluma, ülkeye katkı yapacağız. Uluslararası arenada ülkemizi yüceltmek için var gücümüzle çalışacağız. Biz bu ülkenin milli ve manevi değerleriyle donanmış gençler olarak, yeni değerler üreteceğiz ve çok çalışacağız. Bunun içinde buradan söz veriyoruz. İşte sizden aldığımız söz ile istikbalimizi gönül rahatlığıyla sizlere emanet ediyoruz. Hepinizin mezuniyeti hayırlı olsun. Sağlıklı, başarı dolu bir geleceğiniz olsun" dedi.

Rektör Çiftçi konuşmasını öğrencileri üzerinde emekleri olan anne-babalar ve akademisyenlere teşekkür ederek tamamladı. Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından tören, mezunların kep atması ve aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu. - ÇANKIRI

ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi

YORUMLAR
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ÇAKÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor ÇAKÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor Çocuk Gelişimi öğrencileri özel bireyler için kolları sıvadı Çocuk Gelişimi öğrencileri özel bireyler için kolları sıvadı
Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi - Son Dakika

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