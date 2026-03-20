Çalı Süpürgelerine Teknolojik Direniş - Son Dakika
Çalı Süpürgelerine Teknolojik Direniş

Çalı Süpürgelerine Teknolojik Direniş
20.03.2026 13:50
Kırsal kesimde hâlâ kullanılan çalı süpürgeleri, ustaların emeğiyle üretilip teknolojiye karşı dayanıyor.

Eskiden her evin vazgeçilmezi olan çalı süpürgeleri, teknolojik temizlik araçlarının yükselişine rağmen kırsal kesimde hala kullanılırken, ustaların emeğiyle hazırlanan süpürgeler, adeta zamanla yarışıyor.

Bir dönem her evin en temel ihtiyaçlarından olan ve günümüzde kullanımı azalan çalı süpürgesi, semt pazarlarında satılmaya devam ediyor. Zamanla kullanımı azalan bir dönemin ana temizlik aracı çalı süpürgesi, özellikle kırsal kesimde tercih edilebiliyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sayılı ustalar tarafından üretilen çalı süpürgeleri, şimdilerde ise adeta teknolojiye direniyor. Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, tek tek ayrılması, tutma yerinin yapılması ve dikiş atılması gibi birçok aşamadan geçen süpürgeler, ustaların dokunuşlarından sonra tam bir süpürge halini alarak ev ve iş yerlerinde hala kullanılıyor.

Eskiden her bölgede süpürge üretildiğini ancak son teknoloji temizlik araçları çıkınca süpürge üreticilerinin de yavaş yavaş bu işi bıraktığını haliyle bir zamanlar semt pazarlarında sıkça görülen çalı süpürgelerinin artık satışının da azaldığına dikkat çeken esnaflardan Çetin Büyüktarakçı; "Bu çalı süpürgeleri bir zamanlar evlerin olmazsa olmazıydı ama şimdilerde teknoloji ile birlikte bu süpürgelere rağbet azaldı. Tabi eskisi kadar rağbet yok. Hayvancılık günden güne azaldığı için, birde artık eskisi gibi bu süpürgeleri yapan da yok. Biz eski esnaflar yine bulunduruyoruz elimizde. Bizlerde de bitti mi bu işler bitti demektir. Çok şükür yine soran, alan oluyor. Şuan çalı süpürgelerin fiyatı boylarına göre 100 ila 150 TL arasında değişiyor. Kırsal kesimlerde hala daha tabi tercih ediliyor bu süpürgeler. Bunların yapımı da tabi zahmetli. Baya zor iş. Akşamdan yıkıyorlar, bağlıyorlar. Bayağı zahmetli bir iş tabi. Emek var. Zanaat bunlar da tabi. Yapan az kişi var. Onlar da bitti mi bitecek bu. Yeni nesil bunu bilmeyecek. 5-10 seneye kadar bunlar da pek kalmaz. Şimdi elektrik süpürgeleri var. Süpürme işi bitmez sonuçta. Teknoloji gelişiyor, elektrikli süpürge biter başka bir şey çıkar. Sonuçta evler temizlenmeye devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çalı Süpürgelerine Teknolojik Direniş - Son Dakika

Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:22
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
SON DAKİKA: Çalı Süpürgelerine Teknolojik Direniş - Son Dakika
