Cam Kemik Hastası Gençten Engelleri Aşan Başarı - Son Dakika
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Cam Kemik Hastası Gençten Engelleri Aşan Başarı

Cam Kemik Hastası Gençten Engelleri Aşan Başarı
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Volkan Alçın, inancıyla yürüme mücadelesini başarıyla tamamlayıp Çarşamba'yı tanıtıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çocukluğunda yakalandığı cam kemik hastalığıyla mücadele eden 25 yaşındaki Volkan Alçın, şimdi engelleri aşarak Çarşamba'yı tanıtıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan cam kemik hastası Volkan Alçın, yıllarca tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü. Doktorların "yürüyemez" demesine rağmen gördüğü bir rüyanın ardından yürüyebileceğine inanan Alçın, kendi çabasıyla başladığı fiziksel mücadele sonunda yeniden yürümeyi başardı. Şimdi üniversite eğitimini sürdüren ve içerik üreten Alçın, Çarşamba'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı, farklı hayat hikayelerine sahip insanları da sosyal medyada buluşturmayı hedefliyor.

"Beni hayata iten şey inancım oldu"

2012-2013 yıllarında yaşadığı bacak kırığının ardından yaklaşık 6 yıl boyunca yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanan Volkan Alçın'ın hayatı, doktorların verdiği olumsuz tabloya rağmen değişti. Çocukluğundan itibaren cam kemik hastalığıyla mücadele eden Alçın, yürüyemeyeceğinin söylenmesine rağmen umudunu kaybetmediğini belirterek "Beni hayata iten şey inancımdı. Rüyamda yürüdüğümü gördüm. O rüyanın sonucunda yürüyebileceğime inandım. Tek başıma, kimsenin yardımı olmadan evde gizli gizli yürümeye çalışıyordum. Çünkü o dönemde düşme ihtimalin var. Kimse bilmeden fizik tedavimi kendim yaptım" dedi.

80 kilodan 50 kiloya düştü

Yürüme mücadelesinin yanında fiziksel olarak da kendisini hazırlayan Alçın, "80 kiloydum, 30 kilo verdim. Ondan sonra bir yürüme serüveni başladı. Bazı doktorlar yürüyemeyeceğimi söyledi. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktor 'İmkansız ama deneyebiliriz' dedi ve mücadeleye başlamamda büyük etkisi oldu. Bu süreçte iki yıl fizik tedavi gördüm ve yürümeye başladım" diye konuştu.

"İnancım olmasaydı yürüyemezdim"

Yeniden yürümeye başladığı ilk dönemin kolay olmadığını da anlatan Alçın, büyük acılar yaşadığını ancak mücadeleden vazgeçmediğini söyleyerek, "İlk başlarda yürümeye başladığımda çok acı çektim. Eğer acı çekip otursaydım eminim ki hiçbir şeyi başaramayacaktım. İnancım olmasaydı ben yürüyemezdim. İnsanların bir şey başarması için gerçekten sadece inanması gerek. Bu hastalık dahi olsa" şeklinde konuştu.

Evde eğitim aldı, şimdi üniversiteye gidiyor

Alçın'ın hayatındaki mücadele yalnızca yürümekle sınırlı kalmadı. Doktorların okula gidemeyeceği yönündeki raporları nedeniyle eğitim hayatına evden devam ettiğini belirten Alçın, şöyle devam etti: "Evden örgün eğitimle ve bireysel eğitim alarak liseyi tamamladım. Şuan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitim görüyorum. Beni değiştiren şey hem inancım hem eğitim oldu. Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum."

Hayalindeki içerik üretimine yürüyerek ulaştı

Yıllarca yürüyemeyen Alçın'ın bir diğer büyük hayali ise içerik üretmekti. Yaklaşık iki yıldır Çarşamba'da aktif olarak içerik üreten Alçın, ilçenin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Çarşamba'yı çok seviyorum. Elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çarşamba beni sahiplendi. Esnaflar, vatandaşlar beni çok seviyorlar. Bu karşılıklı bir sevgi açıkçası. Çarşamba'yı, doğduğum yeri ve onun çevresi Samsun'u dünyaya tanıtmak istiyorum. Çarşamba'ya bir vefa borcum var" ifadelerini kullandı.

"Fiziki engeller aslında bir engel değildir"

Engelli bireylerin karşılaştığı sorunların yalnızca fiziksel olmadığına değinen Alçın, şunları söyledi:

"Benim kendi engelim beni fiziki anlamda zorluyor ama bazı engellerimiz aslında beynimizde bitiyor. Ben zamanında engelliydim, hala engelliyim. Bu serüvende hayatıma devam ederken, içeriklerimi Çarşamba'da yaparken engellilere bir şey kazandırmam gerektiğini düşünüyorum. Şu anda 'Engelsiz Çarşamba' projesini geliştiriyorum. Dünyaya açılmak için yürümemiz gerekmiyor. Olabildiğince telefon ve bilgisayarlara sarılarak dünyaya oradan açılmak çok kolay."

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cam Kemik Hastası Gençten Engelleri Aşan Başarı - Son Dakika

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