Çameli'nde Büyüleyici Kar Manzaraları - Son Dakika
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Çameli'nde Büyüleyici Kar Manzaraları

Çameli'nde kar yağışı sonrası eşsiz doğa manzaraları dron ile görüntülendi ve büyük ilgi gördü.

03.01.2025 20:04
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Çameli'nde doğayla karın bütünleşmesi böyle görüntülendi

Doğa turizmi merkezi Çameli'nde kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler büyüledi

DENİZLİ - Denizli'nin doğa turizmiyle ünlü ilçesi Çameli'nde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler büyüledi. Dron kamerasıyla havadan görüntülenen Çameli'nde, yazın kuruyan Karaman Gölü, taş konaklar ve doğa manzaraları kartpostalları aratmadı.

Denizli'nin doğa ve yayla turizmiyle ünlü ilçesi Çameli, uzun zamandır beklenen kar yağışını nihayet aldı. Geçtiğimiz yıl çok fazla bir kar yağışı almayan ilçenin yüksek kesimlerinden başlayan kar, daha sonra ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin tamamını beyaz örtüyle kapladı. Uzun zamandır beklenen ve büyük bir sevinçle karşılanan kar yağışı, Çameli ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde eşsiz manzaralar oluşturdu.

Çameli ilçesi genelinde ortaya çıkan kartpostalı aratmayacak görüntüler, Kolak Mahallesi sakinlerinden Emrah Yılmaz tarafından dron kamerasıyla kaydedildi. Yazın kuruyan Karaman Gölü, meşhur taş konaklar, sisle kaplanan dağlar, karla kaplı ormanlık alan ve yollar ile ilçenin genel görüntüleri görenleri mest etti. Çameli'nin doğal güzellikleri ile beyaz bir örtü gibi kaplayan karın birleşmesi sonucu ortaya çıkan kartpostallık manzaralar sosyal medyada da büyük ilgiyle izlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çameli'nde Büyüleyici Kar Manzaraları - Son Dakika

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