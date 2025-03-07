Cami Market, Ramazan'da Çocuklara Ücretsiz İkram Sağlıyor - Son Dakika
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Cami Market, Ramazan'da Çocuklara Ücretsiz İkram Sağlıyor

Cami Market, Ramazan\'da Çocuklara Ücretsiz İkram Sağlıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cami Market uygulamasıyla Ramazan'da çocuklara ikramda bulunuluyor.

07.03.2025 12:28
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ramazan ayında camiye teravihe gelen çocuklara ücretsiz hizmet veren 'Cami Market' uygulaması örnek olmaya devam ediyor.

Naşa beldesi Büyük Camide her sene olduğu gibi bu yıl da mukabele, yatsı ve teravih namazına katılan, oruç tutan öğrencilere yönelik uygulamaya konulan "Cami Market"ten mukabele, yatsı ve teravih namazına gelen günde yaklaşık 37 kız ve 35 erkek öğrenciye haftanın belirli günleri çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin de katılımları ile gerçekleşen son programda Müftü Serçe'nin sohbeti, din görevlilerinin müezzinlik ve imameti ile kılınan teravih namazının ardından camiye gelen öğrencilere "Cami Market"ten ikramlarda bulunuldu.

"Cami Market" uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Naşa beldesi Büyük Camii din görevlileri Zafer Demircan ve Bahattin Aygün, "Ramazan ayı süresince Cami Marketi hayata geçirmekteki amacımız çocuklarımıza camiyi sevdirmek, namaz şuuru kazandırmak, imanlı, ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Bu vesileyle Cami Marketimize maddi ve manevi katkıda bulunan, bulunmaya devam eden bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cami Market, Ramazan'da Çocuklara Ücretsiz İkram Sağlıyor - Son Dakika

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