Cami Şenliği Tepki Topladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Ramazan şenliği adı altında Müftülük tarafından düzenlenen program şaşırttı. Caminin içini adeta oyun parkına dönüştüren Köşk Müftülüğü'nün bu tutumu cemaat tarafından hayret ve şaşkınlıkla karşılandı. Cami adabı ve huşunun hiçe sayıldığı uygulamada imamın en ulvi görevi yerine getirmek için geçtiği mihrap da Hacivat ve Karagöz'e bırakıldı.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine eğlendirme amaçlı düzenlendiği belirtilen program, Müftülüğün onca geniş bahçesi ve ilçede çok sayıda park ve bahçe bulunmasına rağmen ibadet için kullanılan camide düzenlendi. Ramazan ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlendiği ileri sürülen ve cami adabı ve ruhunun yok sayıldığı program görenleri şaşırttı. Köşk İlçe Müftülüğü tarafından ibadethanenin adeta oyun parkına çevrilmesi tepki toplarken, balonlarla süslenen cami içerisinde oyunlar oynandı. Camiye gelen çocukları Nasreddin Hoca karşılarken, caminin mihrap bölümünde ise Hacivat ve Karagöz gösterisi sergilendi. Dini vecibelerin yerine getirildiği ibadethanenin Ramazan Şenliği için seçilmesinin uygun olmadığını ifade eden vatandaşlar, Müftülüğün bu uygulamasını benimsemediklerini ifade ettiler.

Balon şelalesi oluşturulup balon patlamaca oyunun bile oynandığı cami içindeki programın Ramazan Şenliği olduğunu belirten Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, "Evlatlarımız hem eğlendiler, hem öğrendiler. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan daire personeli ve din gönüllüsü hocalarımıza, Kuran Kursu öğreticilerimize ve günün asıl kahramanı evlatlarımıza teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Mübarek Ramazan ayında caminin içinde şenlik adıyla gerçekleştirilen etkinlik objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN