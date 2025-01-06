Camili Höyüğü Şehitliği yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Camili Höyüğü Şehitliği yeniden ziyarete açıldı

Camili Höyüğü Şehitliği yeniden ziyarete açıldı

Camili Höyüğü Şehitliği Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yeniden ziyarete açıldı.

06.01.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
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Camili Höyüğü Şehitliği Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yeniden ziyarete açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Camili bölgesinin ve şehitliğin önemine değindi ve tarihçilerin 800 yıl önce Ramazanoğulları tarafından Türkleştirilmiş bir bölge olduğunu anlattığını söyledi.

5 Ocak'ın sadece Adana için değil, Türkiye'nin Kurtuluş Mücadelesi için çok önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın kurtuluş mücadelesinin Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine olağanüstü katkı sağladığını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

"Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransızlarla birlikte Adana'ya, bölgeye dönen yaklaşık 120 bin Ermeni var. Onlardan bazıları Adana'da katliamlar yaptı. Yeniden ziyarete açtığımız şehitlik bu katliamlardan birinin yapıldığı noktada bulunuyor. Camili Höyüğü Şehitliği'nin yeniden ziyarete açılmasıyla ilgili önemli çabası olan Valimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana'nın kurtuluşunun Türkiye'nin tarihinde müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.

Vali Yavuz Selim Köşger, şunları söyledi:

"Camili Höyüğü Şehitliği ile ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradığımda ikiletmedi ve gereğini yaptı. Ne kadar önemli bir iş yaptığımızı şehit evladı vatandaşımızın anlattıkları da doğruluyor. Camili Höyüğü Adana'nın Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasındaki ilk adım, ilk nokta. Dolayısıyla burası kuruluştan kurtuluşa bir önem ifade ediyor. 1920'li yıllarda da Ermeni mezalimi bu topraklarda vuku bulmuş, binlerce insan o günkü şartlarda o mezalime maruz kalmışlar. Biz Türk Milleti olarak büyük bir milletiz, kin tutmayız. Bizim vizyonumuz farklı. Biz dünyaya nizam vermek üzere kendini kurgulamış ve o şekilde çalışan bir milletiz. Kin tutmayız ama tarihte yaşanan olumsuzlukların unutulması halinde tekerrür edeceğini biliriz. Kin tutmayacağız ama tarihi de unutmayacağız. Ermenilerin o günkü Adanalıları, Camilileri toplayıp, bir çiftlikte topyekun katletmiş olmalarını unutmayacağız ama hiç kimseye karşı da kin ve nefret beslemiyoruz. Geçmişten ders alacağız ve günümüzde bunların tekerrür etmemesi için hem kendi milli birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz hem de her anlamda kendimizi güçlü tutacağız. Tarihi şehitliklerin, anıtların bize ikaz ettiği şey budur. Biz bu topraklarda güçlü durmazsak, güçlü olmazsak gelir birileri bize mezalim yapar. Bu topraklarda güçlü durmayı bilmeyen milletler yerle yeksan olmuştur. Anavarza'da, Magarsus'ta bunu görüyoruz. Tarihin kritik eşiğinde durmaları gerektiği gibi duramadıkları için toprakların altında kalmış gitmişler. Bu anıtlar bize gösteriyor ki; tarihin kritik eşiklerinde birlik beraberlik içinde, tam bir millet gibi durursak ebediyen var oluruz. Aksi halde bu topraklarda gözü olan çok olduğu için sorun yaşarız. 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu kutlu, mübarek olsun. İnşallah bu topraklar bir daha ebet müddet istila görmesin diyorum."

Şehitlikteki törenin ardından Adana'nın kurtuluş mücadelesinde önemli rolü olan Şeyh Cemil Nardalı'nın adını taşıyan konakta geleneksel hale gelen çorba ikramı yapıldı.

Konuşmaların ardından şehitler için dualar edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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