Çan'da protokol bayramlaşması - Son Dakika
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Çan'da protokol bayramlaşması

02.05.2022 15:14
Çan'da protokol bayramlaşması

Çanakkale'nin Çan ilçesinde protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

Çan Belediyesi Menderes parkında düzenlenen bayramlaşma törenine; Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan ilçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin ve Murat Okan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri katıldı. Menderes parkındaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çan Devlet Hastanesini ziyaret ederek, görev başındaki personelin bayramlarını kutladılar. - ÇANAKKALE

Çan'da protokol bayramlaşması
Çan'da protokol bayramlaşması
Çan'da protokol bayramlaşması
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Ramazan Bayramı, Çanakkale, Hisarcık, Çan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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