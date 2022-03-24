Çan'ım Yavrum mağazasının rafları doluyor - Son Dakika
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Çan'ım Yavrum mağazasının rafları doluyor

24.03.2022 13:38
Çan'ım Yavrum mağazasının rafları doluyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından kurulan Çan'ım Yavrum çocuk giyim mağazasının rafları doluyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından kurulan Çan'ım Yavrum çocuk giyim mağazasının rafları doluyor.

Çan Belediyesi tarafından kurulan bebek ve çocuk giyim mağazası Çanlıların desteği ile raflarını dolduruyor. 0 - 5 yaş bebek ve 6 - 12 yaş grubu çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği Çan'ım Yavrum mağazasından ihtiyaç sahibi tüm aileler faydalanabiliyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, katkıda bulunan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz ve el birliği ile çocuklarımıza yardımcı olduğumuz Çan Belediyesi Çan'ım Yavrum mağazasına duyarlı ellerden, anlamlı yardımlar gelmeye devam ediyor. Çan Anaokulu Aile Birliğinin öncülüğünde; Okul Müdürü Pelin Işık, Müdür Yardımcısı Kübra Elmas ve Okul Aile Birliği Başkanı Eylül Şahin'e katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'ım Yavrum mağazasının rafları doluyor
Çan'ım Yavrum mağazasının rafları doluyor

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Çan Belediyesi, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çan'ım Yavrum mağazasının rafları doluyor - Son Dakika


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