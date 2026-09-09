Çan Kaymakamı Bülent Şimşek’ten Etili Köyü’ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek’ten Etili Köyü’ne Ziyaret

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek’ten Etili Köyü’ne Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çan Kaymakamlığı koordinesinde Etili Köyü’nde gerçekleştirilen halkla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Çan Kaymakamlığı koordinesinde Etili Köyü'nde gerçekleştirilen halkla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, daire müdürleri, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven ve çok sayıda köy sakini katıldı. Etili Köyü Muhtarlığının ev sahipliğinde yapılan buluşmada vatandaşların talepleri tek tek dinlenerek ilgili birimler tarafından kayıt altına alındı. Köyün kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli kararların alındığı toplantının ardından Kaymakam Şimşek, köydeki sağlık tesisine geçti. Etili Köyü Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Kaymakam Bülent Şimşek, burada görev yapan doktor ve sağlık personelleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA

Bülent Şimşek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çan Kaymakamı Bülent Şimşek’ten Etili Köyü’ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:32
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı muftağa soktu
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı muftağa soktu
13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:42:52. #7.12#
SON DAKİKA: Çan Kaymakamı Bülent Şimşek’ten Etili Köyü’ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement