Çan Kaymakamı Bülent Şimşek’ten Etili Köyü’ne Ziyaret

Çan Kaymakamlığı koordinesinde Etili Köyü'nde gerçekleştirilen halkla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, daire müdürleri, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven ve çok sayıda köy sakini katıldı. Etili Köyü Muhtarlığının ev sahipliğinde yapılan buluşmada vatandaşların talepleri tek tek dinlenerek ilgili birimler tarafından kayıt altına alındı. Köyün kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli kararların alındığı toplantının ardından Kaymakam Şimşek, köydeki sağlık tesisine geçti. Etili Köyü Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Kaymakam Bülent Şimşek, burada görev yapan doktor ve sağlık personelleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı ve kolaylıklar diledi.