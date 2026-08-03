Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun naaşı, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk tiyatro, sinema ve televizyon sektörünün usta oyuncularından Can Kolukısa, 1 Ağustos günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda sanatçı, meslektaşı ve seveni katılarak usta oyuncuya veda etti. Duygusal anların yaşandığı törende, Kolukısa'nın hayatını anlatan belgesel gösterimine yer verildi.

"Kibarlığı ruhumuza çok şey kattı"

Can Kolukısa'nın kızı Joal Yasmin Chama, "Ekranda biraz üzülse, zor bir rol oynasa içimiz cız ederdi, zorlanırdı. Kimseye kırılmaz, kimse kırmazdı. O gerçek bir aydındı. Onunla büyürken hayat görüşü, hayata bakışı, kibarlığı ruhumuza çok şey kattı. O olsa ne yapardı, ne derdi, bu durumda ne düşünürdü, nasıl yol gösterirdi? Bu sorular hep yolumuzu aydınlatacak. Açıkçası bu kadar sevildiğini bilmiyordum, sürpriz oldu. Tabii o çok mütevazıydı. Ne çok hayata dokunmuş meğer, ne çok gencin elinden tutmuş. Çok kibarca ve yavaşça, zaten tantanayı da hiç sevmezdi. Özgürlüğün geldiği gün 'Ölmek yasak' demiştik ama olmadı. O gün geldiğinde eminim oradan bize bakacaksın ve gülümseyeceksin. Devrim daim olsun" dedi.

Can Kolukısa'nın oğlu Deniz Chama, "Maalesef Can'ımızı kaybettik. Tabii onu tarif etmek imkansız. Vakur, ağırbaşlı, hümanist ve aydın kelimesinin tam da tarifi bir insandı. Onu hatırlarken daima birçok insan bilir; gezgin çantası vardı sırtında. Kilometrelerce yürürdü. Ama karşılaştığı herkesle sohbet ederdi. Girdiği her ortama ışık saçan, can veren canımız olarak hatırlayacağız. Büyük tutkusu olan sahnede şimdi sonsuzluk oyununu oynarken bizlere 'Gülümseyin' diyor" şeklinde konuştu.

"Onunla mesleki anlamda çalışma şansı bulduğum için kendimi mutlu hissediyorum"

Can Kolukısa'nın diğer oğlu Emrah Kolukısa ise, "Şunu söyleyeyim; ben şanslıyım. Çünkü onunla hem tiyatro yaptım, hem kısa filmde oynadım, hem de televizyon filminde ve dizide oynadım, hatta baba-oğul oynadık bir dizide. Onunla mesleki anlamda çokça çalışma fırsatı, çokça çalışma şansı bulduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Evet, babamıza veda ediyoruz. Bizim vedamız biraz daha uzun sürecek elbette. Onu çok özleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yanımızda olduğunuz için. Onu sevgiyle ve özlemle anıyorum" diye belirtti.

Müsahipzade Celal Sahnesi'ndeki törenin ardından Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne götürülen Kolukısa'nın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.