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Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

24.11.2021 12:03
Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri nedeniyle kuzey güney yönünde saat 04.20'de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri nedeniyle kuzey güney yönünde saat 04.20'de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, uzunlukları 300 metrenin üzerinde olan 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri için güvenlik nedeniyle kuzeyden güneye saat 04.20'de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı, gün içerisinde geçişi planlanan konteyner gemileri ve LNG tankeri için kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. İlk olarak Mısır'ın Port Said Limanı'ndan Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na giden ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan 399 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki 'MSC Samar', Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-14 römorkörleri yakından eşlik etti. Boğazın, LNG ve diğer 2 konteyner gemisinin geçişinin ardından saat 18.30'da yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Gemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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